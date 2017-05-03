ГПС: мужчина хотел незаконно провезти в РФ 270 цыплят
В Сумской области украинские пограничники задержали мужчину, которых хотел незаконно перевезти через границу в Россию восемь пластиковых ящиков с цыплятами, утятами и индюшатами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Всего в ящиках было 270 голов птицы, говорят в ГПС.
24-летний житель проживает в приграничном районе и является гражданином Украины.
"Сейчас груз птицы общим количеством около 270 штук доставлен в пограничное подразделение. Он в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы", - говорится в сообщении.
За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили административный протокол, добавили в ГПС.