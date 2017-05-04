Макрон был "более убедительным" на дебатах - опрос

Копірайт зображення Getty Images

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон был более убедительным в споре со своей конкуренткой Марин Ле Пен во время теледебатов накануне вечером, говорится в опросе общественного мнения.

Кандидаты более двух часов обсуждали тему терроризма, экономики и Европы.

По сообщению французского вещателя BFMTV, избиратели были лучшего мнения о Макроне, чем о Марин Ле Пен в большинстве вопросов.

Он был "более убедительным" на дебатах - таково мнение 63% телезрителей.

Г-жа Ле Пен намекнула на финансовое и правительственное прошлое своего соперника, назвав его "кандидатом дикой глобализации".

В свою очередь центрист Эммануэль Макрон обвинил лидера "Национального фронта" в откровенной лжи. По его словам, она ничего не предлагает и только раздувает опасения общественности.

"Верховная жрица страха сидит напротив меня", - сказал г-н Макрон.

Цель обоих кандидатов - завоевать симпатии примерно 18% избирателей, которые, по данным социологов, еще не определились.

Опрос BFMTV показывает, что Эммануэль Макрон был "более убедительный" во время теледебатов для двух третей опрошенных, которые голосовали за представителя крайних левых Жан-Люка Меланшона в первом туре президентских выборов.

Из тех же соображений его поддержали и 58% тех, кто отдал свой голос за лидера партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.

Копірайт зображення AFP

Макрон также лидирует, по мнению избирателей, когда их спросили, кто из кандидатов был более честным, чьи ценности совпадают с ценностями избирателей и у кого лучше планы.

Было опрошено около 1314 человек в возрасте от 18 лет, которые смотрели дебаты.

Эммануэль Макрон лидирует в опросах, прогнозируют, что он наберет 59% голосов. Однако Марин Ле Пен попытается ему помешать.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая.