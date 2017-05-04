Макрон был "более убедительным" на дебатах - опрос
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон был более убедительным в споре со своей конкуренткой Марин Ле Пен во время теледебатов накануне вечером, говорится в опросе общественного мнения.
Кандидаты более двух часов обсуждали тему терроризма, экономики и Европы.
По сообщению французского вещателя BFMTV, избиратели были лучшего мнения о Макроне, чем о Марин Ле Пен в большинстве вопросов.
Он был "более убедительным" на дебатах - таково мнение 63% телезрителей.
Г-жа Ле Пен намекнула на финансовое и правительственное прошлое своего соперника, назвав его "кандидатом дикой глобализации".
В свою очередь центрист Эммануэль Макрон обвинил лидера "Национального фронта" в откровенной лжи. По его словам, она ничего не предлагает и только раздувает опасения общественности.
"Верховная жрица страха сидит напротив меня", - сказал г-н Макрон.
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Цель обоих кандидатов - завоевать симпатии примерно 18% избирателей, которые, по данным социологов, еще не определились.
Опрос BFMTV показывает, что Эммануэль Макрон был "более убедительный" во время теледебатов для двух третей опрошенных, которые голосовали за представителя крайних левых Жан-Люка Меланшона в первом туре президентских выборов.
Из тех же соображений его поддержали и 58% тех, кто отдал свой голос за лидера партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.
Макрон также лидирует, по мнению избирателей, когда их спросили, кто из кандидатов был более честным, чьи ценности совпадают с ценностями избирателей и у кого лучше планы.
Было опрошено около 1314 человек в возрасте от 18 лет, которые смотрели дебаты.
Эммануэль Макрон лидирует в опросах, прогнозируют, что он наберет 59% голосов. Однако Марин Ле Пен попытается ему помешать.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая.