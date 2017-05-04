За сутки на Донбассе ранены 9 военных – штаб АТО
За минувшие сутки боевики на Донбассе 52 раза обстреляли позиции сил АТО, в результате чего девять украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении обстреливали Авдеевку, Пески, Луганское, Каменку, шахту "Бутовка", Троицкое, Верхнеторецкое, Зайцево и Пески.
На приморском направлении стреляли вблизи Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого и Новомихайловки.
На луганском направлении обстреливали украинские позиции у Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого, Станицы Луганской и Лобачево.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.