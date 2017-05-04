На Пекин обрушилась пылевая буря

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Пылевая буря налетела на значительную часть северного Китая, в том числе и на столицу страны Пекин.

Официальные показатели качества воздуха значительно превышают определенные Всемирной организацией здравоохранения нормы.

Власти советуют жителям избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

Пылевая буря переместилась на север Китая из Монголии и китайского Автономного района Внутренняя Монголия.

Пекинское агентство охраны окружающей среды утверждает, что в 11:00 по местному времени показатель PM2.5, измеряющий загрязнение воздуха, составлял 500 микрограмм на метр кубический.

ВОЗ заявляет, что максимально допустимый безопасный уровень составляет 25 микрограмм на метр кубический.

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Власти столицы заявили, что пылевая буря в Пекине продлится до вечера четверга, видимость в течение дня будет низкой.

За последние годы в Китае наблюдается интенсивное загрязнение воздуха, особенно зимой, так как большинство городов на севере страны используют для отопления уголь.

Кроме этого, страна часто страдает от пылевых бурь. Китайские города разрастаются в направлении пустынь, которые, в свою очередь, увеличивают площадь из-за изменения климата.

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Власти пытаются остановить рост загрязнения воздуха, высаживая деревья. Другие методы борьбы - реформирование угольной промышленности и закрытие фабрик.

Пекин впервые объявил красный уровень опасности из-за высокого уровня загрязнения воздуха в 2015 году. С тех пор подобные объявления звучали еще несколько раз.