В Индонезии на туриста напал комодский дракон
На востоке Индонезии турист подвергся нападению комодского дракона - гигантской ящерицы из семейства варанов.
По словам смотрителей национального парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет.
Комодские драконы обитают на небольшой группе индонезийских островов. Это крупнейшие в мире ящерицы - некоторые особи достигают трех и более метров в длину и весят до центнера. К тому же их укусы ядовиты.
Пострадавшим оказался 50-летний турист из Сингапура. Он проигнорировал предупреждения и решил сфотографировать опасное пресмыкающееся крупным планом.
В результате мужчина получил сильный укус в ногу.
Вызванный военный катер доставил пострадавшего в ближайший медицинский центр.
"Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко", - сказал главный егерь национального парка Комодо в беседе с "Джакарта пост".
Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасности, рекомендованной для посещения, но турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись на постой у местных жителей.
Комодские вараны - довольно агрессивные животные, представляющие опасность для человека. Известны случаи нападения этих хищников на людей со смертельным исходом.
Кроме мощных челюстей опасность представляют и ядовитые железы варана - при укусе токсины могут вызвать у жертвы шок, паралич и потерю сознания.