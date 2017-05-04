Facebook пользуется четверть населения земли

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В первом квартале 2017 года прибыли компании Facebook существенно выросли благодаря новым пользователям. По результатам нового исследования, количество пользователей соцсети достигает почти 2 млрд.

Ежемесячно Facebook пользуются 1,94 млрд человек, из них примерно 1,3 млрд - ежедневно, сообщили в компании.

Доходы Facebook в первом квартале текущего года достигли 3 млрд долларов, что на 76% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако в компании отметили, что рост доходов от рекламы замедлился.

В последние недели компанию также постоянно критиковали за истории, связанные с языком ненависти, жестокого обращения с детьми и демонстративным нанесением себе вреда в социальной сети.

В среду глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что взял на работу дополнительно 3 тысячи человек, которые будут модерировать контент на сайте.

Сейчас соцсетью ежемесячно пользуется четверть населения земного шара. Причем новые пользователи - в основном не из Европы и Северной Америки.

После объявления результатов исследования г-н Цукерберг отметил, что такой масштаб позволяет увеличивать роль Facebook и развиваться в направлении телевидения, здравоохранения и политики.

Доходы от рекламы

Почти весь доход компании обеспечивает реклама. За первые три месяца года Facebook увеличил свою выручку от рекламы на 51% до 7,9 млрд долларов.

Однако финансовый директор компании Дэвид Венер отметил, что рост дохода компании от рекламы существенно замедлится в течение года.

Он сказал, что Facebook не может размещать еще больше объявлений на странице пользователя, чем сейчас.

Мартин Гарнер, аналитик компании CCS Insight, пояснил: "Сейчас понятно, что прошлогодние космические результаты Facebook свидетельствуют о том, что компания достигла предела в увеличении онлайн-рекламы, как и предупредили в компании".

Аналитик отметил, что теперь компания должна показать, что может зарабатывать на других своих продуктах, в частности на видео, Instagram, WhatsApp, Messenger и виртуальной реальности.