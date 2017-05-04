Брэд Питт рассказал о разводе, алкоголизме и терапии

Копірайт зображення Reuters Image caption Брэд Питт утверждает, что после развода его жизнь стала адом

Голливудская суперзвезда Брэд Питт признался, что окончательно завязывает с алкоголем и каннабисом после развода с Анджелиной Джоли, который "разорвал его изнутри".

Как заявил актер журналу GQ, он не хочет ненавидеть Джоли и намерен сделать все, чтобы не причинить боли их шестерым детям.

41-летняя Джоли подала на развод в связи с "непреодолимыми разногласиями" в сентябре. Как сообщил адвокат актрисы, такое решение принято "ради здоровья семьи".

При этом Питт дал понять, что очень расстроен самим фактом развода.

По словам 53-летнего актера, после начала процесса расторжения брака ему стало очень трудно справляться с алкогольной проблемой, поэтому ему пришлось посещать клинику для избавления от зависимости.

В ноябре ему удалось добиться у службы социальной опеки заключения о том, что он не применял к детям физические наказания.

Копірайт зображення Reuters Image caption Джоли поддерживает стремление Питта сделать развод максимально безболезненным для детей

"Мы стараемся завершить суд так, чтобы мы все стали более сильными и хорошими людьми", - добавил актер.

Питт особо подчеркнул, что он хочет делать больше важных вещей для детей.

С января судебные баталии между экс-супругами и правда утихли: они подписали соглашение о неразглашении всех деталей развода, а в феврале Джоли сказала в телеэфире, что они с Питтом "всегда останутся семьей".

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. До этого они были вместе около десяти лет. У актерской четы шестеро общих детей, трое из которых - приемные.