В Британии состоится встреча персонала королевской семьи

В Букингемском дворце в четверг пройдет встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывают тему встречи. Однако, по информации ВВС, эта встреча не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или ее мужа, принца Филиппа.

Корреспондент ВВС при королевском дворе Питер Хант уточняет, что созываемая встреча не должна быть поводом для беспокойства.

Представители Букингемского дворца не уточняют, о чем именно пойдет речь на встрече, на которую собирают старший обслуживающий персонал королевской семьи со всей Британии.

Как уточняет наш корреспондент, такие встречи персонала обычно проходят раз в год.

Накануне и королева, и ее муж, принц Филипп, герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.