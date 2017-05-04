ГПУ попросит для Януковича пожизненного заключения

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Генеральная прокуратура Украины будет настаивать на наказании для бывшего президента Виктора Януковича в виде пожизненного заключения.

Об этом заявил прокурор по делу Януковича Александр Кравченко, сообщает корреспондент ВВС Украина.

4 мая районный суд Киева провел первое подготовительное заседание по делу о посягательстве Виктора Януковича на территориальную целостность Украины. За это предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Также прокурор добавил, что у обвинения есть более 100 свидетелей.

Г-н Кравченко заявил, что Виктору Януковичу предоставят возможность участвовать в подготовительном заседании через видеосвязь - судебную или Skype.

"Не знаем, реально ли г-н Янукович хочет участвовать в заседании или просто тянет время", - заявил прокурор журналистам.

Он прогнозирует, что защита будет и в дальнейшем затягивать время новыми ходатайствами.