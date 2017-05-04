Во Львове выселили Русский культурный центр

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Русский культурный центр выселили из здания Львовского областного совета по адресу ул. Короленко, 1-а, сообщили в пресс-службе облсовета.

Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области.

"Победа за нами. Только что мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1-а. Мы это сделали. Антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!", - сообщает заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

В свою очередь, председатель Русского культурного центра Альберт Астахов сообщил, что возглавляемая им организация ожидает от облсовета предложений относительно другого помещения. В комментарии изданию ZAXID.NET он добавил, что считает выселение незаконным.

"Мы будем не просить помещение, а требовать, потому что это предусмотрено законодательством Украины. Мы такая же общественная организация и имеем такие же права, как и все другие ОО. Наше выселение из занимаемого помещения считаем незаконным и надеемся, что нас поддержит Хозяйственный суд Львовской области, в который мы обратились из-за действий облсовета", - заявил Астахов.

Когда именно начнется судебное разбирательство, глава центра пока не знает.

9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Русского культурного центра из помещения облсовета.

Теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Его передадут одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с АТО.