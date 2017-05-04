Украина - лидер по количеству жертв противотанковых мин

Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин. Об этом сообщает Женевский центр по гуманитарному разминированию (GICHD).

В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев взрыва мин со 101 жертвой.

Это на 4% больше, чем в 2015 году, и 24% от общемирового количества жертв, добавляют в организациях.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Взрывчатка - серьезная проблема для региона, в котором уже четвертый год продолжаются боевые действия.

В прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 травмированы, 69% жертв - военные.

Противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности хозяйства, уничтожают инфраструктуру, создают препятствия работе миссии ОБСЕ и т.д., добавляют в GICHD.

Также в списке стран с большим количеством жертв противотанковых мин - Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан.

В Украине разминированием занимается международная организация Halo Trust.