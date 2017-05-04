В Канаде отзывают джин из-за удвоенной крепости

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В Канаде отзывают популярный джин после того, как в партии напитка обнаружили почти двойную концентрацию алкоголя.

Bombay Sapphire London Dry Gin должен содержать 40% спирта, но он по факту имел 77%.

По сообщениям, это произошло из-за сбоя на производстве.

Канадское пищевое агентство говорит, что случаев отравления джином не зафиксировали.

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Компания Bacardi, которая является дистрибьютором Bombay Sapphire, сообщает, что "крепкую" партию продали только в Канаде.

Чиновники говорят, что "неправильный" джин надо утилизировать или вернуть в магазин, где он был куплен.

Подобный инцидент происходит в Канаде уже второй раз.

В марте с полок убрали водку Georgian Bay, в которой оказался 81% спирта вместо 40%.