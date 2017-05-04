Экс-менеджеру Аланис Мориссетт дали шесть лет за кражу миллионов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мориссетт сказала, что после случая со Шварцем ей стало трудно доверять людям

Бывший менеджер Аланис Мориссетт приговорен к шести годам лишения свободы за кражу 7 млн долларов у певицы и других знаменитостей.

Подсудимый Джонатан Шварц признал, что в перирод с 2010-й по 2014 годы украл 5 млн долларов Мориссетт и еще около $2 млн у других его бывших клиентов, чьи имена не разглашаются.

"Он украл не только пять миллионов, он украл мечту", - сказала Мориссетт, давая свидетельские показаний в суде Лос-Анджелеса.

Адвокат менеджера просил судью приговорить своего подзащитного к одному году и одному дню тюремного заключения, а также еще 12 месяцам домашнего ареста.

Прокуратура запрашивала для Шварца пять лет и три месяца лишения свободы, однако судья Долли Джи вынесла более суровый приговор.

"В прошлом я не раз критиковала [запрашиваемые обвинением] сроки как драконовские, однако это тот редкий случай, когда я чувствую, что их требования недостаточно суровы", - сказала судья, оглашая решение.

Судья также усмотрела в действиях управляющего проявление жадности и желания жить не по средствам.

Мориссетт, чей альбом 1995 года Jagged Little Pill стал одним из самых продаваемых дисков в истории, сказала, что после случая со Шварцем ей стало тяжело доверять людям в принципе.

"Когда я спрашивала его о деньгах, он принимался рыдать, пользуясь моей врожденной эмпатией. По его наущению я ездила в туры, которые приносили убытки, но он все требовал: трать, трать! С самого начала он создавал себе алиби", - рассказала в суде певица.

Шварц поначалу говорил на допросах, что сама певица покупала дома и построила студию звукозаписи вопреки его советам. Однако в январе 47-летний управляющий признал вину в подделывании налоговых деклараций и мошенничестве.

В апреле он опубликовал открытое письмо в журнале Hollywood Reporter, в котором признавался в пристрастии к азартным играм и наркотикам.

"Сначала я "брал взаймы" у клиентов, надеясь вернуть деньги после выигрыша. Но по мере все более частых проигрышей я стал все чаще воровать, - раскаивался Шварц на страницах издания. - Я всех подвел, и теперь намерен просить о прощении у тех, кому я сделал больно, до конца дней своих".