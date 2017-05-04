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Известный своими громкими политическими акциями российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции, рассказала его адвокат.

"Художник и его жена получили статус политического беженца", - цитирует Франс пресс адвоката Доминик Бейрётер Минков.

Адвокат подтвердила эту информацию в своем "Фейсбуке", написав: "Прекрасный день... Убежище предоставлено".

Павленский и его соратница Оксана Шалыгина в разговоре с российскими СМИ также подтвердили, что получили убежище.

О том, что Павленский со своей соратницей Оксаной Шалыгиной уехали во Францию, чтобы избежать преследования по обвинению в сексуальном насилии, стало известно в середине января.

В насилии Павленского обвинила актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина. Сам художник свою вину отрицает и называет обвинения политическим заказом.

Павленский известен своими резонансными художественным акциями сполитическим подтекстом. В ноябре 2013 года он разделся и прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади в Москве, назвав это "метафорой апатии" и "политической индифферентности" российского общества.

В феврале 2014 года он участвовал в акции "Свобода" в Петербурге, где из автомобильных покрышек соорудили баррикаду, после чего подожгли.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь главного здания ФСБ на Лубянки в рамках акции "Угроза", после чего был арестован и отправлен под стражу.

В июне 2015 года Мещанский районный суд Москвы признал художника виновным по статье о повреждении культурного наследия и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей (8 тысяч долларов). В октябре Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов художника.