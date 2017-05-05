Трамп: Obamacare – "мертвая"

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Президент США Дональд Трамп объявил реформу здравоохранения Obamacare, которую провели при президенте-демократе Бараке Обаме, "мертвой".

"Не ошибитесь, это отмена", - сказал Дональд Трамп на праздновании и добавил, что Obamacare "фактически мертва".

Накануне Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену значительной части реформы. Ее заменят реформой здравоохранения, которую разработала Республиканская партия.

Отмену многих положений Obamacare поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек.

Демократы утверждают, что новый закон оставит многих американцев без страховки.

Митингующие под стенами конгресса скандировали "Позор", когда чиновники покидали здание после голосования.

Позже на лужайке Белого дома президент Трамп устроил празднование для республиканцев из Палаты представителей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возле Капитолия митинговали против реформы республиканцев

Что думают демократы?

Республиканцы в восторге от результатов голосования.

По словам лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, новый законопроект даст американцам больший выбор и остановит "смертельный водоворот" растущих расходов с одной стороны и сокращающихся возможностей по здравоохранению с другой.

В свою очередь, демократы заявили, что эффект реформы будет противоположным: страхование станет недоступным для бедных, богатые получат налоговые льготы, а лечение хронически больных поставят под сомнение.

"Тысячи американцев умрут, потому что больше не получат доступа к лечению", - заявил сенатор Берни Сандерс.

Представители медицинских учреждений и врачи также обеспокоены новой реформой здравоохранения от республиканцев. По их словам, ее нормы до сих пор не оценены должным образом.

Законопроект попадет в сенат, возможно, уже в июне. Некоторые сенаторы уже заявили, что в документ необходимо внести поправки, иначе у него нет шансов пройти через верхнюю палату.

В марте республиканцы уже пробовали заменить Obamacare на новую программу медицинского страхования, но тогда не удалось собрать достаточное количество голосов.

С тех пор программу усовершенствовали, чтобы она удовлетворяла как консерваторов, так и умеренных республиканцев.