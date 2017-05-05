За сутки ранены 10 украинских военных – штаб АТО

Копірайт зображення Getty Images

За минувшие сутки боевики 58 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, 10 военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении стреляли вблизи Крымского, Попасной, Новозвановки, Лобачево и Валуйского.

На донецком направлении обстреливали Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевку, шахту "Бутовка", Майорск, Новгородское, Каменку.

На приморском направлении стреляли под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой, Марьинкой, Водяным, Новоселовкой Второй, Богдановкой и Широкино.

В штабе отмечают, что для прекращения обстрелов со стороны боевиков под Лобачево силы АТО открывали ответный огонь.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.