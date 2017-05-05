ГПУ: к концу года в США должен завершиться процесс в отношении Лазаренко

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В Генеральной прокуратуре ожидают, что судебный процесс в США над бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко завершат до конца этого года. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин "5 каналу".

"До конца этого года мы ждем решения американского суда по делу Лазаренко, а после этого переговорного процесса с американцами по возврату (средств Лазаренко)", - отметил г-н Енин.

По его словам, средства можно будет возвращать в страну от шести месяцев до года.

Ранее г-н Енин прогнозировал, что Украина сможет получить $280 млн.

В 1999 году г-н Лазаренко, который в то время был депутатом Рады, бежал и был задержан за нарушение визового режима.

В 2000 году его обвинили в отмывании денег. В 2006 году Лазаренко приговорили к девяти годам заключения и штрафу в 10 млн долларов.

Через 12 лет он вышел на свободу и, по информации СМИ, живет в США.