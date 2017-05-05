Суд в Канаде не предоставил свиньям "основных прав"

Копірайт зображення COURTESY TORONTO PIG SAVE Image caption Анита Крайнч поила свиней, которых везли на скотобойню

Суд оправдал канадскую активистку, которая оказалась в тюрьме из-за того, что поила свиней по дороге на скотобойню.

Ее обвиняли в том, что она таким образом портила частную собственность.

Судья в Онтарио отверг обвинения в причинении вреда частной собственности Анитой Крайнч и положил конец судебному процессу, который привлек глобальное внимание активистов по защите прав животных.

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Судья Дэвид Харрис заявил, что не нашел доказательств вины активистки в том, что она напоила водой свиней по дороге на скотобойню в Торонто.

Г-жа Крайнч в свою очередь заявила, что такое решение подтверждает ее убеждение - "сочувствие не является преступлением".

Умышленное причинение вреда имуществу, в чем обвиняли активистку, является уголовным преступлением в Канаде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Активисты требуют, чтобы к свиньям относились, как к живым существам

Г-жа Крайнч в 2011 году основала организацию "Спасем свиней в Торонто".

Участники организации регулярно собирались у дороги вблизи большой скотобойни, чтобы погладить животных и дать им воды.

Но однажды водитель не дал активистам поить животных и вызвал полицию.

Несмотря на оправдательный приговор, Крайнч заявила ВВС, имеет "смешанные чувства".

Она надеялась, что в решении суда укажут, что свиньи - не просто собственность, а живые существа, имеющие определенные основные права.

В то же время судья в решении отметил, что, по канадскому законодательству, свиньи являются собственностью.

Дело Аниты Крайнч привлекло внимание активистов со всего мира, которые начали заниматься подобной деятельностью.