Конгресс США выделит Украине $560 млн - посольство

Копірайт зображення Getty Images

Обе палаты Конгресса США приняли закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, по которым планируется выделить не менее $560 млн на программы помощи Украине. Об этом сообщило посольство Украины в США.

"Украина высоко ценит двухпартийную поддержку в Конгрессе США! Обе законодательные палаты приняли Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп.

В частности, на военную политику и политику безопасности помощь Украине до 1 октября предусмотрена в размере не менее $238 млн.