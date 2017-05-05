Порошенко лишил гражданства депутата Артеменко

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Президент Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины члена парламента Андрея Артеменко, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также теми, кто добровольно приобрел гражданство иностранных государств", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставлены генеральной прокуратурой через министерство внутренних дел.

По утверждению службы, материалы обработала государственная миграционная служба и направила на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Там вопрос об Артеменко рассмотрели на заседании 25 апреля. Хотя несколько дней назад член этой комиссии Валерий Пацкан утверждал, что они вопрос Артеменко не рассматривали.

Андрей Артеменко официально признавал, что имеет гражданство Канады.

В миграционной службе отметили, что представление о потере гражданства Украины готовится в случае, если есть документально подтвержденная информация о добровольном приобретении гражданства иностранного государства совершеннолетним гражданином Украины.

Скандальный план

Ранее глава Радикальной партии Олег Ляшко сообщал, что президент лишил гражданства бывшего члена их фракции 29 апреля 2017 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В случае лишения Артеменко полномочий депутата, его могут привлечь к уголовной ответственности

В документе о лишении гражданства Артеменко от 29 апреля, который опубликовал политик, также была фамилия бывшего заместителя губернатора Одесской области Александра Боровика.

Андрей Артеменко стал известен после того, как СМИ написали о его плане решения конфликта с Россией.

Его предложения, которые предусматривали отмену санкций в отношении России, вывод российских войск с Донбасса и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет, якобы передали администрации Дональда Трампа.

После этого в отношении депутата открыли производство по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Фракция "Радикальной партии" исключила его из своего состава.

Многие украинские эксперты выразили сомнение в законности лишения гражданства Украины без собственного согласия.