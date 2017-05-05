Арбузову сообщили о подозрении по делу приватизации "Укртелекома"
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову по делу приватизации "Укртелекома".
В прокуратуре отметили, что они проводят досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТССН).
Также прокуратура расследует незаконное финансирование в течение 2012-2013 годов создания ТССН за счет средств бюджета и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.
"В уголовном производстве составлено и предусмотренным законом способом направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову", - говорится в сообщении прокуратуры.
Г-на Арбузова обвиняют в финансировании в течение 2012-2013 годов создания ТССН за счет средств бюджета на 220 млн грн.
В прокуратуре отметили, что планируют объявить г-на Арбузова в международный розыск и будут обращаться в суд для избрания меры пресечения.
Сергей Арбузов после Евромайдана переехал в Россию.