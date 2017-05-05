Арбузову сообщили о подозрении по делу приватизации "Укртелекома"

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Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову по делу приватизации "Укртелекома".

В прокуратуре отметили, что они проводят досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТССН).

Также прокуратура расследует незаконное финансирование в течение 2012-2013 годов создания ТССН за счет средств бюджета и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

"В уголовном производстве составлено и предусмотренным законом способом направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову", - говорится в сообщении прокуратуры.

Г-на Арбузова обвиняют в финансировании в течение 2012-2013 годов создания ТССН за счет средств бюджета на 220 млн грн.

В прокуратуре отметили, что планируют объявить г-на Арбузова в международный розыск и будут обращаться в суд для избрания меры пресечения.

Сергей Арбузов после Евромайдана переехал в Россию.