Минобороны: наблюдатели СЦКК попали под обстрел

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В четверг около 18:00 под обстрел боевиков у Безымянного попали как военнослужащие ВСУ, так и представители российской стороны Совместного центра по контролю и координации. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что боевики озвучивают "фейковые обвинения" и не учитывают того факта, что ВСУ, "выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение".

4 мая глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, чтобы ремонтники восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

В пресс-центре штаба АТО 5 мая сообщили, что за минувшие сутки боевики 58 раз обстреляли опорные пункты ВСУ, 10 военных получили ранения.