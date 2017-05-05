КНДР обвинила США в подготовке убийства Ким Чен Ына

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Северная Корея обвинила спецслужбы Соединенных штатов Америки и Южной Кореи в заговоре с целью убийства лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают государственные СМИ страны.

По сообщению министерства государственной безопасности КНДР, речь идет о том, что террористическая группировка при поддержке США и разведки Южной Кореи проникла на территорию КНДР, чтобы совершить нападение с помощью "биохимической вещества".

Как следует из текста, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий Ким приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.

Эти события происходят на фоне роста напряженности в регионе.

Словесная перепалка между Западом и Пхеньяном в последние недели обострилась из-за опасений, что Северная Корея проведет шестой ядерное испытание.