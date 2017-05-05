Россия вводит погранконтроль на рейсах из Беларуси
Россия вводит погранконтроль для граждан третьих стран, прибывающих из Беларуси, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - цитирует Рапоту РИА Новости.
Он подчеркнул, что новые правила погранконтроля не коснутся граждан России и Беларуси, речь идет лишь об иностранцах.
Кроме того, с 15 мая все авиарейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные сектора российских аэропортов.
В начале января Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государств ЕС.
Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы.
Правила, введенные белорусскими властями, не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию, а также на пассажиров, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России.
Спустя месяц директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях.
Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а для россиян и белорусов новых ограничений не возникнет.
Однако МИД Беларуси раскритиковал решение, подчеркнув, что Россия установила приграничные зоны без предварительного уведомления.
"Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - заявили в МИД Беларуси.