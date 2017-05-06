Серверы кампании Макрона взломали накануне выборов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во втором туре либеральному центристу Макрону противостоит кандидат от националистов Марин Ле Пен

Партия кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона сообщила, что оказалась жертвой "массированного и скоординированного" взлома ее серверов.

По мнению представителей избирательного штаба, цель неизвестных хакеров - повлиять на политическую ситуацию в стране накануне второго тура выборов, в котором Макрону противостоит правый националист Марин ле Пен. Голосование состоится 7 мая.

Заявление партии Макрона "Вперед" касается 9 гигабайт похищенной переписки членов партии и участников предвыборной кампании Макрона, опубликованных на сайте pastebin.com.

"Файлы, которые циркулируют в сети, были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии", - говорится в заявлении.

Сторонники Макрона утверждают, что среди опубликованных документов подлинники перемешаны с фальшивками.

Партия заявили, что компрометирующих материалов в переписке нет: в ней отражена лишь нормальная работа предвыборного штаба. Однако в окружении Макрона не сомневаются, что публикация за день до выборов была сделана, чтобы повлиять на их исход.

"Это крайне серьезное событие, и мы не можем допустить, чтобы жизненно важные принципы демократии были поставлены под угрозу", - говорится в заявлении.

В партии говорят, что добьются расследования инцидента.

В ответ на запрос агентства Рейтер МВД Франции отказалось прокомментировать случившееся, сославшись на закон о "дне тишины", запрещающий представителям государственных ведомств в канун дня голосования делать высказывания, могущие повлиять на нго исход.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.

Либеральному центристу Макрону противостоит правая националистка Марин ле Пен, выступающая за жесткое ограничение иммиграции, отказ от евро и проведение референдума о членстве Франции в ЕС по британскому образцу. В ходе своей кампании она приезжала в Москву, где встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Судя по последним опросам, Макрон сохраняет значительное преимущество.