Акция гринписовцев на Эйфелевой башне накануне выборов

Копірайт зображення Reuters Image caption Творение Гюстава Эйфеля имеет не меньшее символическое значение, чем нью-йоркские башни-близнецы

В парижской префектуре прошло экстренное совещание руководства, посвященное пятничному инциденту на Эйфелевой башне и проблемам безопасности в день второго тура президентских выборов 7 мая.

Группа активистов "Гринпис" взобралась на доминирующее над французской столицей знаменитое сооружение и вывесила на его северной стороне лозунг: "Свобода! Равенство! Братство!"

Таким образом они выразили протест против политики правого кандидата Марин Ле Пен. В углу плаката был также нарисован хэштег: "Сопротивляйся!", возможно, несший в себе отсылку к французскому Сопротивлению времен гитлеровской оккупации.

Около 10 активистов были задержаны.

"Этим мы хотели сказать, что мы против роста национализма и авторитарных тенденций во Франции и других странах", - заявил лидер французского "Гринписа" Жан-Франсуа Жульяр.

По словам префекта Мишеля Дельпуэ, власти встревожила не акция сама по себе, а выявившиеся в результате недоработки в обеспечении безопасности башни.

Одновременно в городе Эврё к западу от Парижа был арестован 34-летний бывший военнослужащий, который в 2014 году принял ислам и с тех пор находился под наблюдением спецслужб.

В ходе досмотра его машины были обнаружены флэшка с видеозаписью, на которой он присягает "Исламскому государству", флаг ИГ и экземпляр Корана.

Вслед за этим полиция извлекла из тайника, предположительно принадлежавшего задержанному, два револьвера, охотничье ружье и патроны.

Особо насторожило власти то, что все это случилось неподалеку от военной авиабазы.

Копірайт зображення Reuters Image caption Власти особенно встревожила подозрительная активность поблизости от военного аэродрома

20 апреля, за три дня до первого тура президентских выборов, полицейский Ксавье Жюжле был застрелен во время дежурства недалеко от Елисейского дворца, где расположена резиденция главы государства. Преступник, ранее судимый 39-летний француз арабского происхождения Карим Шерфи, был убит ответным огнем. Ответственность за преступление взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Во Франции до сих пор действует чрезвычайное положение, введенное после терактов в ноябре 2015 года.

Накануне штаб кандидата Макрона заявил, что стал жертвой массированной хакерской атаки.

Полиции пришлось усилить охрану его соперницы Марин Ле Пен из-за агрессивного поведения некоторых ее оппонентов.

Во время агитационной поездки в Реймс ее встретили петардами у входа в собор, где на протяжении столетий проходили коронации французских монархов. В своем Twitter кандидат обвинила противников в неуважении к священному месту.

Макрон провел последний день кампании в городе Родэ на юге Франции, где снова обвинил Ле Пен в насаждении в обществе нетерпимости.

Предварительные итоги выборов станут известны вечером в воскресенье. Официальная информация Конституционного совета Франции будет оглашена 11 мая. 14 мая состоится инаугурация нового президента, и Франсуа Олланд покинет Елисейский дворец.

По данным опросов, либеральный центрист Макрон лидирует примерно с 20-процентным отрывом.