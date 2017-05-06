Корабль РФ попытался захватить украинский катер - правительство

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инцидент произошел еще 24 апреля

24 апреля 2017 во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы штатных учений в районе Скадовска в Черном море российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера, сообщили в Мининфраструктуры.

В ведомстве указывают, что команда украинского катера не допустила захвата судна.

Скадовск расположен на юге Херсонской области в 100 километрах от аннексированного Крыма.

Сообщается, что российские корабли, которые базируются в аннексированном Крыму, приблизились к украинскому судну и потребовали лечь в дрейф, но команда катера отказалась выполнять эти требования, отметив, что он находится в территориальных водах Украины. После этого спасатели взяли курс на Скадовск.

В обнародованном на сайте министерства видео инцидента слышно, как российские моряки требуют выполнять их требования, настаивая, что украинский катер находится в территориальных водах РФ.

Министр инфраструктуры уже заявил, что экипаж корабля наградят.