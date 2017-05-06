Кениец Кипчоге установил новый рекорд в марафоне

  • 6 мая 2017
Элиуд Кипчоге Копірайт зображення Getty Images
Image caption Кипчоге не хватило 25 секунд, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию менее, чем за два часа

Кенийский стайер Элиуд Кипчоге преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 25 секунд, установив новый рекорд, который однако не будет засчитан.

В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее, чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии.

Рекорд был установлен в рамках забега, организованного компанией Nike на трассе в итальянском городе Монца.

Достижение, однако, не будет засчитано, так как показательный забег не являлся официальным спортивным состязанием, а проходил в рамках рекламной акции.

Спортсменов сопровождали так называемые пейс-мейкеры, помогавшие им придерживаться темпа.

Копірайт зображення Getty Images
Image caption "Это уже история", - сказал о своем результате Кипчоге

Официальный мировой рекорд таким образом остался прежним - 2 часа 2 минуты и 57 секунд.

С таким результатом финишировал на Берлинском марафоне в сентябре 2014-го года кениец Деннис Киметто.

Тем не менее, после забега олимпийский чемпион Кипчоге сказал: "Это уже тоже история".