Тела трех погибших военных вернули в Украину - штаб

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Тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарск дуги 2 мая, вернули на подконтрольную Украине территорию.

Возвращение состоялось в рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200".

3 мая стало известно, что в районе Светлодарской дуги в Луганской области погибли трое украинских военнослужащих.

В штабе сообщили, что трое бойцов ВСУ пытались спасти раненого военного, однако сами погибли. Раненый также впоследствии скончался.

Тела погибших были обнаружены, однако эвакуировать их не удавалось из-за сильной огневой активности со стороны боевиков, отметили в штабе.

При этом в штабе отрицали сообщения некоторых СМИ о том, что погибшие бойцы были членами диверсионно-разведывательной группы.