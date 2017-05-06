СБУ обещает пресечь провокации на марше "Бессмертного полка" 9 мая

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве в 2016 году

Служба безопасности Украины будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в ходе массовой акции "Бессмертный полк", которая состоится в Киеве 9 мая, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

В эфире "5 канала" он сообщил, что нет никаких оснований для запрета проведения в Киеве акции, которая ежегодно проходит в России.

Однако СБУ сделает все, чтобы не допустить провокаций.

"В рамках гибридной войны используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник. Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", - сказал он.

О недопущении провокаций 9 мая заявил также министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мне как министру внутренних дел известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Все соответствующие попытки со стороны, жаждущих провокаций сил, будут пресечены. Полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции", - написал Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что правоохранители не допустят использования антиукраинской символики во время мероприятий.

Акцию "Бессмертный полк" начали в России и активно пропагандируют в государственных СМИ.

Она заключается в том, что люди приходят на марш с портретами погибших во время войны родственников.