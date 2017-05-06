В Москве проходит митинг под лозунгом "Хватит Путина"

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В Москве проходит санкционированный митинг под лозунгом "Хватит Путина".

Как передает агентство УНИАН, в РФ на проспекте Сахарова собралось несколько тысяч людей. Место проведения акции окружено временным металлическим ограждением, вход только после досмотра полицией.

Митинг посвящен пятой годовщине массовых протестов 6 мая 2012 года в Москве, которые состоялись накануне третьей инаугурации президента РФ Владимира Путина и закончились массовыми беспорядками, а в дальнейшем осуждением на реальные сроки заключения нескольких десятков участников.

На сцене был установлен баннер с надписью: "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!". Но его сорвали правоохранители после указания мужчины в штатском.

Также эту информацию передал телеканал "Дождь".

Участникам акции раздают значки с надписью "Свободу героям 6 мая", а также белые ленты с надписью "5 лет Болотной".

Ожидается, что акция продлится до 15:00.