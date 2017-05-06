СБУ обнаружила тайник с гранатометами в Киеве
- 6 мая 2017
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Сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили в Киеве тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Схрон с оружием находился на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы.
Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм.
Полиция открыла уголовное производство. Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.