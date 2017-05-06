СБУ обнаружила тайник с гранатометами в Киеве

Копірайт зображення The Security Service of Ukraine Image caption Вилучена зброя

Сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили в Киеве тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Схрон с оружием находился на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники спецслужбы также изъяли из тайника четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 160 патронов калибра 12,7 мм.

Полиция открыла уголовное производство. Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.