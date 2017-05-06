В Нидерландах разгорелся скандал о домогательствах в футболе

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Двое бывших юниоров голладских клубов высшего дивизиона заявили о том, что стали жертвами домогательств со стороны тренеров.

Оба клуба ПСВ (Эйндховен) и "Витесс" (Арнгем) уже принесли свои извинения.

Один из экс-юниоров, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете Volkskrant, что подвергался действиям сексуального характера в лесу возле тренировочной площадки ПСВ.

Инцидент, по его словам, произошел в 1960-е годы, когда парню было восемь лет.

Другой мужчина заявил, что в 1996 году, когда ему было 12, тренер Vitesse удерживал его силой всю ночь.

Генеральный директор одного из клубов не исключил, что после подобных заявлений станет известно о новых случаях домогательств к детям в футболе.

В ноябре прошлого года подобный скандал разгорелся в Англии.

Полиция с тех пор расследует более тысячи жалоб на сексуальные домогательства, которые произошли в разное время в 250 футбольных клубах разного уровня.