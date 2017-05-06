В Киеве установили первый автоматический туалет
Мэр Виталий Кличко в субботу осмотрел первый в Киеве автоматический туалет.
Его установили вблизи фуникулера в районе Владимирской горки, сообщает пресс-служба городской администрации.
Он стилизован под старинную тумбу для афиш и не портит внешнего вида города.
Внутри кабина полностью автоматизирована. После использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту, говорят власти.
Стоимость услуги составляет одну гривну.
До конца года в столице планируют установить десять таких кабин.
Это - инвестиционный проект, говорят в КГГА, на установку уборных город не будет тратить бюджетные средства. По словам представителя инвестора, затраты на установку компенсируют за счет размещения рекламы на туалетах.
Также в субботу Владимир Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.
Это фигуры четверых детей - трех мальчиков и девочки, символизирующих Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди, которые запускают бумажные кораблики по Днепру.