В Киеве установили первый автоматический туалет

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Мэр Виталий Кличко в субботу осмотрел первый в Киеве автоматический туалет.

Его установили вблизи фуникулера в районе Владимирской горки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Он стилизован под старинную тумбу для афиш и не портит внешнего вида города.

Внутри кабина полностью автоматизирована. После использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту, говорят власти.

Стоимость услуги составляет одну гривну.

До конца года в столице планируют установить десять таких кабин.

Это - инвестиционный проект, говорят в КГГА, на установку уборных город не будет тратить бюджетные средства. По словам представителя инвестора, затраты на установку компенсируют за счет размещения рекламы на туалетах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уличный туалет во Франции, фото 2002 года

Также в субботу Владимир Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.

Это фигуры четверых детей - трех мальчиков и девочки, символизирующих Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди, которые запускают бумажные кораблики по Днепру.