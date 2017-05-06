85-летний непалец умер, пытаясь побить возрастной рекорд восхождений на Эверест

Копірайт зображення Reuters Image caption Шерхан готовясь к подъему на Эверест

В базовом лагере Эвереста скончался 85-летний непалец, который хотел стать самым пожилым человеком, покорившим эту вершину.

Мин Бахадур Шерхан - бывший солдат британских войск (гуркхов). Он пытался побить рекорд японца Юитиро Миуры, который поднялся на Эверест в 2013 году в возрасте 80 лет.

До этого такой рекорд принадлежал Шерхану: в 2008 году он покорил высочайшую вершину мира в возрасте 76 лет.

По словам непальских чиновников, альпинист умер в базовом лагере в субботу после обеда.

Врачи подозревают, что у него случился сердечный приступ, сообщила газета Kathmandu Post.

Шерхан начал заниматься альпинизмом в 1960 году после восхождения на гору Дхаулагири. Это седьмая по высоте вершина планеты (8 167 м над уровнем моря).

В возрасте 81 года он уже пытался побить рекорд своего многолетнего соперника Миуры. Но от этих планов пришлось отказаться из-за ухудшения погодных условий в районе Эвереста.