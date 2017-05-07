Sunday Times назвала самых богатых жителей Британии

Копірайт зображення Getty Images Image caption За минувший год, несмотря на страхи, связанные с "брекситом", состояние богатейших жителей Британии только выросло

Братья Шри и Гопи Хиндуджа возглавили ежегодный рейтинг самых богатых жителей Британии, опубликованный в воскресенье газетой Sunday Times. Братья Хиндуджа - выходцы из Индии, контролирующие крупную финансово-промышленную группу Hinduja Group. Среди других лиц в списке - бывший украинец, американский миллиардер Леонард Блаватник, певица Адель и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

В 2017 году, если верить рейтингу Sunday Times, количество миллиардеров в Британии выросло, как и их богатство. В нынешнем году общее состояние британских толстосумов выросло на 14%, с 575 до 658 миллиардов фунтов. Также в Британии по сравнению с прошлым годом стало на 14 миллиардеров больше.

Вырос и пороговый показатель для вхождения в список - в 2017 году чтобы попасть хотя бы в первую тысячу рейтинга Sunday Times нужно иметь минимальное состояние в 110 млн фунтов.

Комментаторы ожидали, что список богачей 2017 года отразит негативную динамику в связи с выходом Британии из ЕС, но этого не произошло. Состояние почти каждого из бизнесменов в списке за минувший год выросло.

"Пока многие из нас волновались об исходе референдума по выходу из ЕС, многие из богатейших людей Британии не волновались, а продолжали делать свои миллиарды", - комментирует рейтинг один из его составителей, Роберт Уоттс.

Стоит отметить, что в список вошли не только британцы, но и граждане других стран с собственностью в Соединенном королевстве. Так, на пятое место попал россиянин и налоговый резидент Швейцарии Алишер Усманов с состоянием около 11.8 млрд фунтов, а на 13-е - владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович (около 8 млрд).

В рейтинге журнала Forbes нынешнего года состояние Усманова оценивалось в сравнимую сумму 15,2 млрд долларов.

Единственным уроженцем Британии в первой десятке списка стал Герцог Вестминстер Хью Ричард Луи Гросвенор, чья семья владеет большим количеством недвижимости в Лондоне и других частях Британии. Состояние семьи Гросвенор оценивается в 9,5 млрд фунтов, чтто соответствует девятому месту в рейтинге.