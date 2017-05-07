Посещавших аннексированный Крым журналистов из РФ не впустят на "Евровидение"

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Российских журналистов, аккредитованных на "Евровидение", не упустят на территорию Украины, если они ранее нарушали границу и незаконно посещали Крым.

Погранслужба Украины не впустит в страну аккредитованных на конкурс "Евровидение" российских журналистов, если получит сведения об их пребывании в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он.

В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на три года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали аннексированный полуостров.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - отметили в ведомстве.