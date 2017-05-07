За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных
За минувшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, пятеро бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении стреляли в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого.
Недалеко от населенного пункта Пески боевики применили вооружения БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров.
Опорные пункты ВСУ вблизи шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров.
В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески работали снайперы.
На приморском направлении наибольшая огневая активность была зафиксирована в районе Широкино.
Опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также стреляли близ Водяного, Красногоровки и Марьинки.
В Гнутово боевики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие, а из пулеметов больших калибров обстреляли позиции ВСУ возле Чермалыка.
В районе Водяного также активно работали снайперы.
На луганском направлении боевики стреляли по позициям ВСУ вблизи Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого, Станицы Луганской.
Как сообщается, у Авдеевки силы АТО открыли ответный огонь из автоматических гранатометов чтобы защититься "от огневой активности боевиков".