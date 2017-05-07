Евровидение: в Киеве перекрыли дороги в центре

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В связи с открытием песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве ввели временное ограничение движения для транспортных средств и пешеходов в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

7 мая с 00:00 до 24:00 будет ограничено движение транспорта в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского.

В этот же день с 13:00 до 24:00 ограничат движение на Парковой дороге и на Петровской аллее.

Кроме того, вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая: на ул. Институтской; ул. Садовой; ул. Липской и ул. Шелковичной.

МВД призвало заблаговременно спланировать маршруты движения и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение" будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр.

Церемония открытия начнется в 20:00 в КВЦ "Парковый".

Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.