Олимпийский чемпион по бобслею найден мертвым

Копірайт зображення Reuters

Чемпион зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира по бобслею Стивен Холкомб в субботу был обнаружен мертвым в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде.

В информации на сайте Национального олимпийского комитета США ничего не говорится о причинах его смерти.

Спортсмену было 37 лет, и он, насколько известно, не имел проблем со здоровьем.

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун выразил глубокое потрясение и сожаление в связи с кончиной выдающегося бобслеиста.

В Ванкувере Холкомб завоевал золото в четверках, в 2014 году в Сочи выиграл "бронзу" в четверках и двойках.