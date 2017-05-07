В Лукьяновском СИЗО ночью горело админздание

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Ночью в Лукьяновском СИЗО вспыхнул пожар на крыше одного из административных зданий. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил замначальника изолятора Виталий Шкурба.

"Около 01:40 возник пожар на крыше административного здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГосЧС и оперативная группа Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализован в 02:57, пострадавших нет", - отметил Шкурба.

Во время пожара эвакуированы 43 человека из соседней части здания, добавил замначальника СИЗО.

Предварительная причина пожара, по словам Шкурбы, - замыкание электропроводки.

Ранее Национальный центр правозащиты сообщил, что пожар возник в корпусе для несовершеннолетних заключенных.

Бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький также написал на своей странице в Facebook, что горел корпус для несовершеннолетних.