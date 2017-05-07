Порошенко призвал украинцев почувствовать себя дипломатами на "Евровидении"

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Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев почувствовать себя "народными дипломатами" в дни проведения конкурса "Евровидение-2017", когда в Киев съедутся многочисленные иностранные гости.

"Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей с вами стране", - говорится в обращении украинского лидера.

Порошенко также отметил, что какая бы страна ни выиграла конкурс, "Евровидение-2017" станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности.

"Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату - 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза", - подчеркнул президент.

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение" будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр.

Церемония открытия начнется в 20:00 в КВЦ "Парковый".

Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.