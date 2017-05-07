В шотландском Абердине пропал королевский питон

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Полиция в шотландском Абердине ищет пропавшего питона, который содержался как домашнее животное.

Королевский питон длиной около 140 см исчез в районе Краун-стрит. В полиции говорят, что змея - неядовитая и не представляет угрозы людям.

Власти обратились с просьбой к жителям города, которые располагают информацией о пропавшем пресмыкающемся, сообщить им об этом.

Королевский питон, или шаровидный питон (лат. Python regius), - неядовитая змея из рода настоящих питонов, распространенная в Западной и Центральной Африке. Это один из самых мелких питонов, который может достигать в длину полутора метров.

Королевский питон населяет экваториальные леса и саванны. Это ночное животное. Оно охотится на мелких млекопитающих, таких как крысы, мыши и землеройки. Иногда поедает птиц.

В случае опасности он сворачивается в шар, спрятав голову внутрь колец тела. За эту особенность королевского питона называют "питон-шар" или "питон-мяч".

Королевский питон - одна из самых популярных змей, содержащихся в неволе. Его содержат во многих в зоопарках, множество питонов живут у любителей животных по всему миру. Это объясняется относительно небольшими размерами и спокойным характером королевского питона.