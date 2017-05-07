Стрельба в магазине в центре Киева: ранен охранник

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В Печерском районе Киева посетитель супермаркета из огнестрельного оружия ранил охранника в живот, сообщила киевская полиция.

Злоумышленника, которым оказался 48-летний киевлянин, задержали, а оружие изъяли, говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

Как рассказали в полиции, покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение.

"Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот", - говорится в сообщении.

Информация о состоянии раненого уточняется, добавили в полиции.