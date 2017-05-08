АТО: боевики 65 раз обстреляли позиции украинских военных

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Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, за минувшие сутки боевики 65 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком под огнем оказались Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевка, Каменка, Пески, Зайцево, Невельское и Майорское.

На приморском направлении стреляли в районе Водяного, Красногоровки, Широкино, Павлополя, Лебединского, Марьинки, Новоселовки и Гнутово.

На луганском направлении под обстрел попали Крымское, Троицкое, Новозвановка, Попасная, Катериновка и Новоалександровка.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.