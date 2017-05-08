День памяти и примирения: новые традиции и усиленные меры безопасности

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В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.

Украина в 2015 году начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе, согласно закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Официальным символом празднования этого дня является цветок красного мака.

8 мая по случаю Дня памяти и примирения по всей стране запланировано проведение более 400 мероприятий. Участие в них примут около 60 тысяч граждан, сообщили в Национальной полиции.

9 мая по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне будет проведено более 1200 мероприятий по всей стране с участием почти 400 тысяч человек.

В массовых мероприятиях 8-9 мая задействуют от 3,5 до 12,5 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации во время проведения массовых мероприятий в Украине.