В Авдеевке восстановили водоснабжение

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Водоснабжение в обстрелянном накануне городе Авдеевка Донецкой области полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 8 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение в Авдеевке осуществляется в штатном режиме", - отметили в ГСЧС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил, что работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Он спрогнозировал, что жители Авдеевки смогут получать воду уже с 5 часов утра понедельника.

Как сообщалось, 2 мая в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Из-за этого остановилась подача воды в Авдеевку, где проживает около 22 тысячи жителей.