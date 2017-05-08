В Малайзии таможенники нашли чешую панголина на 2 млн долларов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чешуя панголина используется в странах Азии в народной медицине

Таможенная служба в аэропорту Куала-Лумпура обнаружила за последнюю неделю более 700 кг пластин покрова чешуйчатого муравьеда - панголина.

Как сообщается, стоимость этой чешуи оценивается примерно в два миллиона долларов.

Представители таможни утверждают, что две партии такой чешуи прибыли в Малайзию из Африки через Дубай.

Контрабанда пластин панголина считается широко распространена в мире. Это происходит из-за того, что во многих странах Азии эта чешуя широко используется в народной медицине.