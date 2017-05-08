Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды

Копірайт зображення BANKSY

Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси нарисовал в британском городе Дувр на фасаде здания флаг Евросоюза с 11-ю золотыми звездами.

Фотографии работы над рисунком опубликованы в Instagram-аккаунте Бэнкси. Представители художника подтвердили, что авторство граффити принадлежит ему.

Таинственный художник известен своими художественными работами на политические и социальные темы.

Граффити появилось на фоне процесса выхода Великобритании из состава ЕС, который был запущен в марте.