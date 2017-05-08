Перед кортежем Захарченко прогремели взрывы - СМИ

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Два взрыва прогремели близ города Шахтерск на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной "ДНР" в то время, когда на пути к мемориальному комплексу находился кортеж главы "республики" Александра Захарченко.

Об этом сообщают российские "Интерфакс" и "РИА Новости".

Как заявило агентство "Интерфакс", пострадавших нет, участок трассы, где произошел инцидент, перекрыт.

Информацию о взрывах со ссылкой на "администрацию главы ДНР" подтверждает и местное новостное агентство "ДАН".

Власти "ДНР" считают этот индицент терактом, добавляет "РИА Новости".

В районе города Шахтерск работает оперативный штаб по расследованию инцидента.

У мемориального комплекса "Саур Могила", находящегося на неподконтрольной украинской власти территории, было запланировано проведение памятного мероприятия ко Дню Победы, в котором должны принять участие главы так называемой "республики".